إنفستكورب: 130 مليون دولار تمويلات بالهند

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها وفّرت 130 مليون دولار أمريكي من الالتزامات الأساسية التي ستقدّم في المقام الأول تمويلاً حيوياً في الهند، التي تعاني حالياً من أزمة سيولة.

وقال طارق المحجوب، المدير التنفيذي في إنفستكورب: «نحن نرى أزمة السيولة القصيرة الأجل الحالية في السوق الهندية بشكل إيجابي، حيث إنها ستوفر لنا منصة ممتازة لتنمية أعمالنا العقارية».

تدير إنفستكورب أصولاً تتجاوز قيمتها 28 مليار دولار أمريكي حول العالم. وحجم صفقاتها السنوية يبلغ نحو 2.5 مليار دولار أمريكي سنوياً. ومنذ إنشائها، استثمرت إنفستكورب في أكثر من 765 مشروعاً عقارياً تزيد قيمتها الإجمالية عن 18 مليار دولار.