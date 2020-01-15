سادس حكم دولي.. مهلة شهرين لجيبوتي لإعادة حقوق موانئ دبي أو التعويض

المصدر: دبي - البيان

أمهلت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكومة جيبوتي في جلسة استماع جديدة في قضية محطة دوراليه للحاويات، شهرين لإعادة الحقوق والمزايا المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة موانئ دبي العالمية و«دوراليه كونتينر تيرمينال إس إيه» أو تسديد تعويضات للشركة عن الأضرار.

وهذا هو الحكم السادس على التوالي لصالح شركة موانئ دبي العالمية في محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز، فيما تجاهلت حكومة جيبوتي حتى تاريخه جميع الأحكام الصادرة، على الرغم من أن عقد الامتياز تمت صياغته وفقاً للقانون الإنجليزي وهو خاضع لسلطته.