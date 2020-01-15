«أوراكل» تعتزم إطلاق مركز بيانات ثان بالإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أعلن عبد الرحمن الذهيبان، نائب الرئيس الأول للتقنية في شركة «أوراكل» في المنطقة أن الشركة تسعى إلى افتتاح مركز بيانات ثان لها في دبي خلال العام الجاري وذلك بعد أن دشنت أول مراكز بياناتها الإقليمية في أبوظبي في فبراير الماضي.

وأكّد الذهيبان على هامش انطلاق معرض «أوراكل أوبن وورلد» للعام الثاني على التوالي في دبي أمس تحّول عدد أكبر من المؤسسات والشركات على اختلاف أحجامها نحو السحابة وذلك لتعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة المدمجة في الخدمات السحابية وذلك بهدف توفير التكلفة التشغيلية، وفتح فرص النمو الجديدة.

وقال إن دراساتنا تشير إلى أن حوالي 75 % من إنفاق الشركات على ميزانية التقنية يعتمد حالياً على أنظمة الحوسبة التقليدية، فيما تتوقع دراسة حديثة لشركة «آي دي سي» نمو حجم الإنفاق على السحابة العامة في الإمارات إلى 400 مليون دولار خلال 2020 ليتضاعف هذا الرقم بحلول 2023، في حين سيصل ذلك الرقم في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 2.7 مليار دولار و5.3 مليارات في 2020 و2023 على التوالي.

وتشير دراسات عدة إلى أن 70 % من الشركات في الدولة لديها اليوم خطط للتحول بشكل كامل أو جزئي نحو السحابة.

وقال الذهيبان: هناك انتشار لثقافة ريادة الأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وازدياد ملحوظ في أعداد عملاء أوراكل في المنطقة وهو ما أتاح لنا زيادة الاستثمار وتخصيص الشرق الأوسط وأفريقيا بخمسة مراكز بيانات عالمية منها اثنان في الإمارات واثنان في السعودية وواحد في جنوب أفريقيا ستمكن من تأسيس بيئة أعمال جديدة تتمتع بالمرونة والابتكار وأصحاب المواهب. حيث ننوي كذلك تدريب 1000 شاب مواطن ومواطنة من كلية التقنية العليا في دبي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك لخلق خيل قادر على مواكبة متطلبات السوق المحلي والمنطقة بشكل عام.