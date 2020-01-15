ربط عجمان الإعلامية ببوابة الدفع الذكي

المصدر: (عجمان - البيان)

أعلن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، ربط الخدمات الرقمية للمدينة ببوابة عجمان للدفع الذكي. وقال : تنضم مدينة عجمان الإعلامية الحرة لعدد من الدوائر الحكومية التي سبق وأن ربطت خدماتها الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي. وتعمل مدينة عجمان الإعلامية الحرة على مواصلة مسيرة التحول الرقمي التي تسعى إمارة عجمان إلى تحقيقها، وذلك من خلال تبني أحدث الممارسات وصياغة أفضل الاستراتيجيات التي من شأنها أن تلبي احتياجات الشركات العاملة في مدينة عجمان الإعلامية الحرة.

وقال محمود الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية: نحرص دائماً على وضع رضا المتعاملين في قمة أولوياتنا. الآن وبعد ربط خدماتنا الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي التي توفر خيارات وقنوات دفع متعددة، باتت خدماتنا التي تشمل طلب بطاقة منشأة جديدة، طلب الحصول على إذن دخول للدولة، إتمام إجراءات الفحص الطبي وطلب الهوية الإماراتية، ختم الإقامة على جواز السفر، وغيرها من الخدمات، تتمتع بالسهولة والراحة ودرجة عالية من الأمان، الأمر الذي يضمن إسعاد المتعاملين.

وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: نعمل بشكل وثيق مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في عجمان لتلبية احتياجات متعامليها الذين أصبحوا يفضلون استخدام المنصات الذكية في الدفع اليوم.