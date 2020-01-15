«تنظيم الاتصالات»: 5 حالات تكشف اختراق حساب «تويتر»

المصدر: ( أبوظبي - رامي سميح)

حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة 5 حالات يشتبه من خلالها في اختراق حساب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضحت الهيئة، في نشرة توعوية أمس، أن الحالة الأولى إذا لوحظ وجود تغريدات أو رسائل مباشرة من الحساب لم يكتبها المستخدم، والثانية حال وصول بريد إلكتروني من «تويتر» ينبه المستخدم بأن هناك حركة غير طبيعية على الحساب، والثالثة عند وصول بريد إلكتروني من «تويتر» بأنه تم تغيير كلمة المرور.

وذكرت الهيئة أن الحالة الرابعة هي عدم قدرة المستخدم على الدخول إلى الحساب باستخدام كلمة مرور صحيحة، والخامسة إذا وصل المستخدم بريدٌ إلكتروني من «تويتر» بحركة دخول إلى الحساب من جهاز جديد ولم يقم المستخدم بذلك.

وعملت هيئة تنظيم الاتصالات خلال الأيام الماضية على تحذير المستخدمين من اختراقات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تويتر». ودعت إلى ضرورة استخدم كلمة سر معقدة للحساب، وعدم تكرار استخدام نفس الكلمة مرة أخرى في موقع أو ‏خدمة أخرى خصوصا بالنسبة للبريد الإلكتروني.‏