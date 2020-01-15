ستارت إيه دي تفتح التسجيل ببرنامج تسريع نمو الشركات الناشئة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت منصّة «ستارت إيه دي»، مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي والمدعومة من شركة «تمكين»، فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات للمشاركة في برنامج تسريع نموّ الشركات الناشئة، وذلك حتى 10 مارس 2020. وينطلق البرنامج خلال الفترة بين 1 - 14 أبريل المقبل في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث من المقرر أن يركز على الحلول المبتكرة في قطاع الإنشاء والتنمية المستدامة.

ويسعى البرنامج إلى توجيه الشركات الناشئة العالمية والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الأجهزة، لمساعدتها على النمو والتوسّع في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مشروعات محتملة مع شركاء ستارت إيه دي، ومنهم شركة آليك للهندسة والمقاولات وشركة المقاولون المتحدون. وستحصد الشركة الناشئة الفائزة على جائزة الابتكار من شركة آليك للهندسة والمقاولات بقيمة 10 آلاف دولار.

وقال راميش جاجاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، والمدير العام لمنصة ستارت إيه دي: «يواصل قطاع الإنشاء والبناء لعب دور مركزي في اقتصاد الإمارات، مع نمو متوقع للقطاع بنسبة 6 ـ 10% في 2020. رغم ذلك، بلغ المعدل العالمي لنمو إنتاجية العمل في مجال الإنشاء حوالي 1% على مدار السنوات العشرين الماضية، قياساً بما يتراوح بين 3 – 4 % بالقطاعات الأخرى.