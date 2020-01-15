«ماجد الفطيم» تفتتح أول متجر كارفور في أوغندا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا أمس الافتتاح الرسمي لأول متجر كارفور في أوغندا، إيذاناً بانطلاق عمليات الشركة في الدولة الأفريقية التي تقع ضمن منطقة جنوب الصحراء الكبرى. ويرتفع بذلك عدد متاجر كارفور إلى 306 متاجر في المنطقة.

ويقع متجر كارفور الجديد داخل مركز الواحة للتسوق في كامبالا، ويمتد على مساحة 2800 متر مربع ليلبي احتياجات العملاء التي تشهد تطوراً مستمراً في أوغندا ويستجيب للطلب المتنامي على تجارة التجزئة العصرية في العاصمة الأوغندية كامبالا.

شهد حفل الافتتاح أميليا كيامبادي، وزيرة التجارة والصناعة والتعاونيات في أوغندا، والتي أشارت إلى أن التزايد السكاني الذي تشهده البلاد إلى جانب انتعاش الاقتصاد من شأنهما أن يدعما التزام «ماجد الفطيم» تجاه أوغندا. وقالت: دخول علامة عالمية في تجارة التجزئة مثل كارفور إلى السوق الأوغندي يسهم بشكل كبير في ضمان تلبية متطلبات المجتمع الذي يشهد نمواً مستمراً ملحوظاً.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة إن إطلاق متجر كارفور الأول في أوغندا يعد جزءاً محورياً من خطة الشركة الطموحة وطويلة الأمد، والتي تهدف إلى تعزيز حضورها بشرق أفريقيا. ويضم المتجر نحو 20 ألف منتج تشمل مزيجاً من العلامات التجارية العالمية والمحلية جرى اعتمادها جميعاً من الجهات الحكومية المعنية.

وجرى تعيين 130 موظفاً أوغندياً في ماجد الفطيم، بالإضافة إلى التعاقد مع 50 موظفاً آخرين من شركات محلية خارجية، وتعاقدت الشركة أيضاً مع 260 مورداً محلياً. وتملك ماجد الفطيم الامتياز الحصري لتشغيل علامة «كارفور» في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.