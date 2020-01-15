بحث شراكات إماراتية -إيطالية في أسواق ثالثة

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري القائم مع جمهورية إيطاليا وسبل توسيع نطاق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين والدخول باستثمارات مشتركة في أسواق ثالثة.

جاء ذلك خلال استقباله مانليو دي ستيفانو، نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالي والوفد المرافق له بمقر الوزارة بدبي. حيث تناول الجانبان خلال الاجتماع أهمية تطوير التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية غير التقليدية والتي تحمل العديد من الفرص لتنمية آفاق التعاون التجاري والشراكات الاستثمارية، وذلك في القطاعات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأمن السيبراني وغيرها.

كما تناول الاجتماع بحث إمكانية توقيع اتفاقية ثنائية للتعاون في أسواق ثالثة من خلال تطوير استثمارات مشتركة في الأسواق الإقليمية الواعدة، إلى جانب ذلك استعرض الجانب الإيطالي التحضيرات الجارية لتعزيز مشاركة إيطاليا بإكسبو 2020، مع اقتراح عدد من الفعاليات الاقتصادية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص لتنظيمها خلال الحدث الدولي الذي يعد الأكبر على مستوى معارض الإكسبو حول العالم.

حضر الاجتماع نيقولا لينير سفير إيطاليا لدى الدولة، وأعضاء الوفد الزائر، فيما حضر من الوزارة هند اليوحه مدير إدارة الاستثمار.

وأوضح آل صالح أن السوق الإفريقي أحد الأسواق الاستراتيجية للإمارات حيث يشهد حضوراً متميزاً للاستثمارات الإماراتية في عدد من القطاعات الحيوية سواء المتعلقة بالبنية التحتية واللوجستية والنقل والمواصلات وأيضاً الأمن الغذائي من خلال استثمارات زراعية وفي الصناعات الغذائية، مشيراً إلى وجود فرص مهمة لتطوير شراكات إماراتية-إيطالية بهذه الأسواق. وقدم آل صالح الدعوة للوفد الإيطالي للمشاركة في فعاليات ملتقى الشركات الناشئة والذي سيعقد ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2020 بدبي.

وقال مانليو دي ستيفانو إن بلاده حريصة على تعزيز مشاركتها في إكسبو الذي يحمل العديد من الفرص التجارية والاستثمارية إذ يشكل منصة مثالية للنفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط ككل.