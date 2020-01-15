حكم سادس لموانئ دبي العالمية ضد جيبوتي

المصدر: دبي - البيان

قالت «موانئ دبي العالمية» إن محكمة لندن للتحكيم الدولي أنصفتها في جلسة استماع جديدة في سياق القضية المرفوعة ضد حكومة جيبوتي بخصوص محطة دوراليه للحاويات، إذ أمرت المحكمة حكومة جيبوتي بإعادة الحقوق والمزايا المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة «موانئ دبي العالمية» و«دوراليه كونتينر تيرمينال إس إيه» خلال مهلة شهرين، أو أن تسدد للشركة تعويضات عن الأضرار.

وهذا هو الحكم السادس على التوالي لصالح شركة «موانئ دبي العالمية» في محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز، فيما تجاهلت حكومة جيبوتي حتى تاريخه جميع هذه الأحكام الصادرة، على الرغم من أن عقد الامتياز تمت صياغته وفقاً للقانون الإنجليزي وهو خاضع لسلطته.

وأشار خبير مستقل إلى أن الخسائر التي تكبدتها «موانئ دبي العالمية» تُقدَّر بأكثر من مليار دولار، كما وصف الحكم الصادر عن المحكمة الإجراءات التي اتخذتها جيبوتي بإقصاء «موانئ دبي العالمية» من إدارة المحطة في فبراير عام 2018 - وزعمها بأنها فسخت عقد الامتياز ونقلت أصول المحطة إلى شركة مملوكة من قبل الحكومة - بأنها لم تكن قانونية.

وتعتبر محطة الحاويات «دوراليه كونتينر تيرمينال» أكبر جهة توظيف وأكبر مصدر للدخل في البلاد، وحققت الأرباح بصورة سنوية منذ انطلاق عملياتها. هذا وتم تأسيس «دوراليه كونتينر تيرمينال» (محطة دوراليه للحاويات) بموجب القانون الإنجليزي، وسطّرت قصة نجاح كبيرة لجيبوتي تحت إدارة شركة «موانئ دبي العالمية».

وأوضحت «موانئ دبي العالمية» أنها تنتظر العرض الذي ستقدمه حكومة جيبوتي حول كيفية تنفيذها للحكم القضائي الأخير، وفي حال عدم التزام جيبوتي بالحكم الصادر، فقد أشارت المحكمة إلى أنها ستقوم بإصدار حكم بخصوص دفع تعويض عن الأضرار إلى «موانئ دبي العالمية».

مساهمة

وقامت «موانئ دبي العالمية» ببناء وإدارة محطة الحاويات «دوراليه كونتينر تيرمينال»، وتعتبر المحطة أكثر محطات الحاويات تطوراً على الساحل الشرقي لأفريقيا، وتوفر حركة آمنة وسلسة ذات كفاءة عالية للبضائع من وإلى البلاد.

وتعد المحطة أكبر جهة توظيف في جيبوتي وهي مسؤولة عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لسكان المجتمع المحلي. وبصفتها مستثمراً أجنبياً، قامت «موانئ دبي العالمية» باستثمار ملايين الدولارات الأمريكية في البلاد، وقدمت إسهامات كبيرة للاقتصاد في جيبوتي على مر الأعوام.

وساهمت الشركة بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي. كما تمكنت من زيادة بضائع المنشأ والمقصد بنحو 380% خلال الأعوام الـ14 الماضية. وتمكنت أيضا من زيادة الكميات بأكثر من 70% في عام 2017، وكانت تتطلع للوصول إلى عتبة 80% في عام 2018.

محفز عالمي

وتعد «موانئ دبي العالمية» محفزاً رائداً للتجارة العالمية، وجزءاً لا يتجزأ من سلسلة التوريد حول العالم، ويتسع نطاق عملياتها التشغيلية ليشمل عدة قطاعات متنوعة من المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، إلى الحلول التجارية القائمة على التقنية.

وتعكس محفظة الأعمال العالمية التي تضم 78 محطة برية وبحرية بدعم من 50 شركة ذات صلة في أكثر من 40 بلداً عبر قارات العالم الست الحضور البارز للشركة في الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة.

دوراليه

تم التوقيع على اتفاق الامتياز في 2006 بنسبة 67% لحكومة جيبوتي، و33% لـ«موانئ دبي العالمية».

وتتمتع محطة دوراليه بالقدرة على مناولة 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، وهي المحطة الأكبر والأكثر تطوراً في شرق أفريقيا. والغاطس عمقه 18 متراً والرصيف بطول 1050 متراً .