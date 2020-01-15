خطى ثابتة لاستدامة الزراعة في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أفاد سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بأن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي والحيوي، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، حيث تمثل الاستدامة جوهر عمل الهيئة وأولوية استراتيجية تستهدف تعزيز الكفاءة الإنتاجية واستدامة الموارد، وتشجيع المزارعين على تطبيق أساليب الزراعة الحديثة.

وقال إن أسبوع أبوظبي للاستدامة اكتسب شهرة عالمية وأصبح علامة مضيئة في كل المحافل المعنية بقضايا التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وتعزيز البيئة النظيفة، كما أنه أسهم في إبراز أبوظبي على رأس قائمة المدن المهتمة بالاستدامة في العالم، لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي تتبنى منذ وقت مبكر مبادئ التنمية المستدامة بمفهومها الشامل وتعمل جميع القطاعات بالإمارة على تطبيق متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الحكومة والقيادة في هذا المجال.

وأوضح أن الاستدامة في قطاع الزراعة تتحقق عندما تتحول حرفة الزراعة إلى استثمار مجدٍ للعاملين فيها وقيمة مضافة للناتج المحلي، ومصدر مستدام للأمن الغذائي، مع مراعاة البعد البيئي والمحافظة على الموارد المتاحة لتنتفع بها الأجيال القادمة، مؤكداً أن الهيئة تحرص على تشجيع المزارعين لتبني هذا المفهوم وتحسين الممارسات الزراعية والزراعة في البيوت المحمية والزراعة المائية وغيرها من الأنظمة التي تعزز السلسلة الغذائية، كما تعمل الهيئة على تطوير التشريعات والقوانين وأنظمة الرقابة التي تعزز مفهوم الزراعة المستدامة وتحقق الأهداف البيئية والأمن الحيوي، ومختلف جوانب الصحة والسلامة.