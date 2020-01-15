«تبريد» تطور مشاريع المناطق في الشارقة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أبرمت شركة «بيئة»، والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، اتفاقية شراكة يتم من خلالها استكشاف تطوير مشاريع تبريد المناطق على نطاق واسع في إمارة الشارقة.

وقع الاتفاقية كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، وبدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد». وبموجب الاتفاقية الجديدة، يقوم الطرفان بتطوير مشاريع تبريد المناطق المحتملة في جميع أنحاء الشارقة، لا سيما وأن حلول تبريد المناطق يعد أكثر ملاءمة للبيئة، كما يمتاز بفاعليته من حيث التكلفة، عند مقارنته بأساليب التبريد التقليدية، فضلاً عن تناغمه مع رؤية «بيئة» من أجل تحقيق حياة مستدامة أفضل للمجتمع.

وقال الحريمل: « نأمل من خلال مشاريع تبريد المناطق الجديدة من التوصل إلى الحلول الناجحة لمعالجة هذه المشكلة، وذلك بالاعتماد على حلول وإجراءات تكون أكثر كفاءة عندما يتعلق الأمر باستهلاك الطاقة».

وقال بدر اللمكي: «يسعدنا التوصل إلى علاقة تعاون مع شركة بيئة لاستكشاف الفرص لتقديم حلول التبريد الموثوقة والمستدامة والفعالة من حيث الكلفة لإمارة الشارقة».

ويهدف هذا التعاون لزيادة استخدام حل تبريد المناطق وتحقيق التوفير في الطاقة لمجموعة من الشركات والجهات الكبرى في الشارقة.