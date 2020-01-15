محمد بن راشد: أفكار محمد بن زايد أحدثت نقلة نوعية للإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتطلعاته نحو المستقبل، أحدثت نقلة نوعية لدولتنا العزيزة على خريطة الريادة في العمل الإنساني أولاً، ثم التنمية المستدامة في الإقليم والعالم أجمع، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه «مصدر» في بلورة وتجسيد أفكار محمد بن زايد آل نهيان لجهة مستقبل الطاقة النظيفة عالمياً.

وبارك سموه خلال زيارته لمعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل إحدى فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، جهود ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لأسبوع أبوظبي للاستدامة، ويشرف على فعالياته المتنوعة والعديدة بنفسه، ما جعل لهذا الأسبوع مكانة خاصة ومحترمة في الأوساط العالمية.

وتجول سموه يرافقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أرجاء القاعة الرئيسية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» مستهلاً جولته بالتوقف عند جناح شركة «مصدر» إذ اطلع سموه ومرافقوه على المشاريع العملاقة التي تنفذها «مصدر» إحدى شركات مبادلة في خمس وعشرين دولة حول العالم لإنتاج الطاقة الهيدروجينية.

ومن جانبه، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين الإمارات والمملكة، في مختلف المجالات، خاصة في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.



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