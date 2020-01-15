40 مليون درهم تكلفة أول مزرعة طماطم بطاقة مصابيح ليد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مزارع مدار عن افتتاح أول مزرعة داخلية في العالم والتي تعتمد بالكامل على طاقة مصابيح LED لزراعة الطماطم في أبوظبي بنهاية هذا العام. وأكد عبدالعزيز الملا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمزارع مدار أن تكلفة المزرعة بلغت 40 مليون درهم مشيراً إلى أن هذه المزرعة تأتي كجزء من استثمارات شركة مزارع مدار التي توظف تمويلها في سبيل تطوير هذا القطاع بطريقة مستدامة تعتمد على أساليب متقدمة لزراعة منتجات طازجة محلية عالية الجودة.

ويأتي المشروع الزراعي الجديد والذي تم الإعلان عنه أمس خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، في إطار الشراكة ما بين شركة مزارع مدار في الإمارات وشركتي «تشيرتون Certhon» و«سيجنيفاي Signify» الهولنديتين، وشركة إنو-3ب Inno-3B الكندية وتبلغ مساحتها 5000 متر مربع، وقال الملا المزرعة ما زالت قيد الإنشاء في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل للمزرعة بنهاية هذا العام، لترتفع كمية المنتوجات الزراعية التي تزرعها شركة مدار بنسبة ثلاثة أضعاف، وسيتم توزيع جميع المنتجات المزروعة محلياً في جميع أنحاء الإمارات لتكون متوافرة للشراء على مستوى الدولة.

ولفت إلى أن شركة «مزارع مدار» تقود ثورة زراعية جديدة من خلال تقديم نهج شامل للاستدامة للمساعدة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي في المنطقة، واستخدام أساليب متقدمة لزراعة منتجات محلية عالية الجودة، تعتمد على أحدث التقنيات. وتعمل على زيادة إنتاج الأغذية للاستهلاك المحلي.

وقال «تعتمد مزرعة الطماطم المصممة بتكنولوجيا شركة تشيرتون، على استخدام أكثر من 5000 مصباح بتقنية LED من نوعية فيليبس جرين باور بواسطة شركة سيجنفاي الهولندية أيضاً كجزء من الالتزام بطرق الزراعة المستدامة، كما سيتم اعتماد أكثر الطرق كفاءة في استخدام المياه في العالم مع استهلاك مياه أقل بـ30% لكل كيلوغرام من الطماطم مقارنة بالطرق المستخدمة في البيوت الزجاجية التقليدية.