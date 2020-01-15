«سوق أبوظبي» يطلق تقارير عن الاستدامة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية» خلال مشاركته في «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» عن البدء في إطلاق «التقرير السنوي للاستدامة 2019»، المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الخاص بالسوق في النصف الأول من العام الجاري، على أن يصدر بشكل سنوي، ليكون بذلك التقرير الأول من نوعه في المنطقة.

وقال خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي للسوق: «شهدت السنوات الأخيرة العديد من المبادرات المحلية والدولية المختصة بسياسات التمويل المستدام، والتي استحدثت لزيادة التدفق الاستثماري لتحقيق التنمية المستدامة، والتعريف بآثارها على جوانب الحوكمة والمجتمع والبيئة».