أبوظبي تستضيف منتدى «القطب الثالث الهيمالايا» 2021 للعمل من أجل المناخ

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، نيابة عن دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع ألفور واجنار غريمسون الرئيس السابق لآيسلاند، حول استضافة إمارة أبوظبي لمنتدى «القطب الثالث الهيمالايا» 2021.

سيقام المنتدى الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية العام المقبل تحت عنوان «القطب الثالث الهيمالايا.. الخطوط الأمامية للتغير المناخي».

ويستهدف المنتدى بحث أهمية تعزيز التعاون الدولي في القطب الشمالي بالنسبة لمستقبل الانهيارات الجليدية في منطقة القطب الثالث «الهيمالايا»، والموارد المائية في آسيا.

وضمن جدول أعمال لليوم الثاني من أسبوع أبوظبي للاستدامة ترأس معالي الدكتور الزيودي الاجتماع السابع لـ «المجموعة الوزارية الخضراء» الدولية المعنية بالقضايا البيئية والعمل من أجل المناخ واستدامة المياه، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.

واستهدف اجتماع المجموعة التي تضم في عضويتها 6 دول التباحث والنقاش حول الحراك والجهود الدولية للعمل من أجل المناخ وتعزيز تحول الطاقة.

وأشار إلى أن جهود دولة الإمارات شملت العمل على تعزيز تحول الطاقة وزيادة استخدام حلول الطاقة المتجددة عبر اعتماد استراتيجية الإمارات للطاقة التي تستهدف الوصول بحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول 2030، وخلال العقد الأخير ارتفعت القدرة الإنتاجية لمشاريع هذا النوع من الطاقة محلياً من 10 ميجاوات إلى 1800 ميجا وات، ومن المنتظر أن تتجاوز 8400 ميجاوات بحلول 2030.