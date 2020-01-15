محمد بن زايد يلتقي وزير الطاقة السعودي

المصدر: أبوظبي - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يحضر فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.