«مصدر» تطلق منصة «شباب من أجل الاستدامة» العالمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أطلقت أمس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، منصة «شباب من أجل الاستدامة» وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد أن دولة الإمارات ماضية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تكريس نهج ورؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تفعيل دور الشباب وتمكينهم باعتبارهم المحرك الأساسي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وشدّد سموه على الدور الرائد لأسبوع أبوظبي للاستدامة في دعم الشباب من خلال توفير منصة عالمية تتيح لهم المشاركة في حوار الاستدامة العالمي وتسهم في بناء الجيل القادم من قادة الاستدامة.

وأثنى سموه على جهود «مصدر» في إطلاق منصة «شباب من أجل الاستدامة» خلال دورة هذا العام من الأسبوع، بما يصبُّ في صالح تنمية وصقل مواهب ومهارات الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم ، إلى جانب تشجيعهم على التواصل أكثر مع نظرائهم الشباب في الإمارات والعالم.

وتهدف هذه المنصة العالمية إلى تزويد الشباب بالمهارات التي تمكنهم من بناء مسيرة مهنية في قطاع الاستدامة، وذلك عبر توفير ورش عمل متخصصة وتجارب عملية تسهم في تمكين الشباب وإعدادهم بالشكل الأمثل. وتسعى المنصة إلى تحقيق المشاركة الفعلية والمباشرة لخمسين ألف شاب وشابة من حول العالم بحلول عام 2030.

من جانبه أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر» بأن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تعتبر أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرات مثل «شباب من أجل الاستدامة» أمام الجمهور العالمي الحاضر لفعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، يعكس التزام الدولة الراسخ بالاستثمار في الإنسان من أجل المنافسة مستقبلاً في الاقتصادات القائمة على المعرفة، بالتوازي مع بناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.

وأشارت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، إلى أن دولة الإمارات تحظى بمكانة رائدة على مستوى العالم في مجال تمكين الشباب، إدراكاً منها لدورهم المهم في دعم مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة. وأوضحت أن بناء مستقبل مستدام يمثل تحدياً كبيراً وفرصة مهمة في الوقت نفسه.

وقالت الدكتورة فواز: سوف تساهم منصة «شباب من أجل الاستدامة» بدور مهم في إعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها للنجاح في جهودهم، والإتاحة للقادة الشباب فرص التواصل مع خبراء من العالم والمشاركة في نقاشات الاستدامة.