«الإمارات للطاقة النووية» تستعرض دورها

المصدر: (أبوظبي- البيان)

سلّطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الضوء على الأهمية الاستراتيجية للطاقة النووية ودورها المحوري في دعم النمو المستدام في دولة الإمارات، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة للطاقة 2050، وذلك خلال مشاركة المؤسسة في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وتهدف استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70%، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة بمعدل 50%، وتعزيز كفاءة الطاقة بمعدل 40%، وذلك بحلول منتصف القرن الحالي، وفور تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية الأربع في براكة ستغطي 25% من احتياجات الطاقة الكهربائية إلى جانب الحد من 21 مليون طن من الانبعاثات كل عام.