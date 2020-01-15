«مصدر» تستحوذ على 40 % من منشأة أسترالية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس عن أولى استثماراتها في أستراليا بعد استحواذها على حصة بنسبة 40 % في منشأة تحويل النفايات إلى طاقة على مستوى المرافق الخدمية والتي تعد الثانية من نوعها في البلاد، ووقعت مصدر ومجموعة تريب للبنية التحتية أمس اتفاقية لتأسيس شركة قابضة مشتركة يقع مقرها في سوق أبوظبي العالمي.

وتم في 23 ديسمبر الماضي اكتمال الإغلاق المالي لمنشأة «إيست روكينجهام لمعالجة الموارد» بقيمة إجمالية بلغت 511 مليون دولار أسترالي، وستقام المنشأة، التي تمت المباشرة فعلياً في بنائها، في منطقة روكينجهام الصناعية على بعد 40 كيلومتراً جنوب مدينة بيرث في ولاية غرب أستراليا. وستتمكن المنشأة، بعد اكتمال بنائها، من معالجة حوالي 300 ألف طن من النفايات البلدية سنوياً. وما يصل إلى 30 ألف طن من المواد الصلبة.