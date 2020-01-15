غرفة الفجيرة توعّي بأهمية الالتزام بالامتثال الضريبي

المصدر: الفجيرة - البيان

أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على أهمية التزام أصحاب وروّاد الأعمال بقوانين ضريبة القيمة المضافة والامتثال الضريبي، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة تحقيق استراتيجيتها باستشراف مستقبل أكثر ازدهاراً.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الغرفة أمس بعنوان (أهمية الامتثال الضريبي وأثر ضريبة القيمة المضافة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي) بالتعاون مع الوكالة الضريبية «آتو» المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب بحضور 45 شخصاً من أصحاب وروّاد الأعمال والطلاب.

وقال إن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات والدورات وورش العمل التي تنظمها الغرفة ضمن برامج عملها، وفي إطار ما توليه من حرص لتمليك أصحاب ورواد الأعمال المعلومات والجوانب القانونية التي تمكنهم من كيفية التعامل بكفاءة عالية مع النظام الضريبي الذي تنتهجه الدولة، في إطار رؤية القيادة الرشيدة للتوسع في سياسات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي والتنموي.