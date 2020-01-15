«غلف كابيتال» تستثمر مليار درهم عبر 5 صفقات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلن الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «غلف كابيتال» لإدارة الأصول البديلة بالمنطقة، الاستحواذ على 100% من «آي في آي-آر إم إيه» الشرق الأوسط لخدمات علاجات الخصوبة بالخليج بقيمة 100 مليون دولار.

وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أن الصفقة تأتي ضمن 5 صفقات تعتزم الشركة تنفيذها خلال 2020 تشمل تخارجين، و3 استحواذات بالرعاية الصحية والتكنولوجيا وخدمات الأعمال باستثمارات تربو على مليار درهم. وأوضح أنها الأولى خلال العام الجاري.

نمو سريع

وذكر الصلح أن «غلف كابيتال» تستثمر قرابة 200 مليون دولار بالرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الإخصاب ضمن اهتمامات الشركة الرئيسة نظراً لمعدلات النمو العالية المتوقّعة 15% للسنوات الخمس المقبلة.

وبيّن أن «آي في آي-آر إم إي» توفر خدماتها في الإمارات وعُمان، نمت بمعدل سنوي مُركب 50% منذ إنشائها في 2016، مشيراً إلى أن «غلف كابيتال» ستدعم الفريق الإداري الحالي، باستثمارات 50 مليون دولار لتدشين عمليات بالمنطقة.

وأوضح أن المرحلة الجديدة لتطوير «آي في آي-آر إم إيه» ستنطوي على تطبيق خطة ثلاثية ستغيّر اسم الشركة بما يعكس ملكيتها المستقلّة وتدشين مختبر حديث لعلوم الوراثة بأبوظبي وزيادة عدد العيادات إلى 9 عيادات والدخول لأسواق جديدة بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

استثمارات

قال كريم الصلح إن «غلف كابيتال» تعتزم طرح أسهمها بأسواق مال محلية أو عالمية، مشيراً إلى إدارتها أصولاً توازي 11 مليار درهم، وتستهدف زيادتها مستقبلاً. وذكر أن عائد محفظة الشركة يصل لـ20%، موضحاً أنها تستثمر في 3 أسواق رئيسة هي الإمارات والسعودية ومصر، وتستحوذ على 90% من أعمالها. وأكد نيتها افتتاح مشروع عقاري ضخم في الرياض خلال أبريل المقبل باستثمارات مليار ريال، موضحاً أن المشروع يسمى «إنتارا» ويضم نحو 520 فيلا وشقة سكنية.