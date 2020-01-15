الإمارات تشارك باجتماع تجاري عربي

المصدر: (القاهرة – وام)

تشارك الإمارات في أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأردن وبمشاركة ممثلي الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بشأن قواعد المنشأ العربية. مثل الدولة في الاجتماع وليد الخميري رئيس قسم المنشأ بوزارة الاقتصاد.

وأكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية أهمية عمل اللجنة التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري من أجل متابعة تنفيذ قرارات المجلس بشأن قواعد المنشأ العربية للسلع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال أبو النصر في تصريحات على هامش الاجتماع الذي يستمر 3 أيام إن اللجنة ستناقش مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ، والعمل على حل المشاكل التي تواجه عملية تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية.