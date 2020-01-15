2.2 مليار واردات الإمارات من البرازيل

المصدر: (دبي - البيان)

أشارت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى أن قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية بلغت 12.1 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 6.3% عن 2018. وبلغت واردات الإمارات من البرازيل العام الماضي 2.77 مليون طن بقيمة 2.21 مليار دولار.

وبلغت قيمة لحوم الدجاج المصدرة من البرازيل إلى العالم العربي 2.38 مليار دولار وبواقع 1.49 مليون طن. وتم تصدير الجزء الأكبر من هذا المنتج إلى السعودية بقيمة 790.63 مليون دولار وبواقع 469.76 ألف طن، تلتها دولة الإمارات بقيمة 561.19 مليون دولار (342.21 ألف طن).

وبالنسبة للحوم البقرية، استوردت الدول العربية 354.5 ألف طن بقيمة 1.17 مليار دولار. وكانت مصر أكبر مستورد للحوم بواقع 162.66 ألف طن بقيمة 476.69 مليون دولار، تلتها الإمارات بـ 71.40 ألف طن بلغت قيمتها 259.58 مليون دولار (قيمة اللحوم البقرية المستوردة كانت أعلى بنسبة 93% عن 2018).