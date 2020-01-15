افتتاح «متاجر المصلّى» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت «الشارقة القابضة»، وهي شراكة استراتيجية بين شركة «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، أمس افتتاح أحدث وجهات التجزئة ضمن المجمعات السكنية في الشارقة تحت اسم «متاجر المصلّى».

ويقع مركز التسوق «متاجر المصلّى» بالقرب من منطقة سكنية رئيسية بجوار ميدان دار الحكومة في الشارقة، حيث يوفر مزيجاً متنوعاً يضم 24 متجراً كما يضم المركز «كارفور هايبر ماركت» باقة متنوعة من منافذ المأكولات والمشروبات التي توفر معاً مركزاً اجتماعياً مريحاً وجذاباً لقاطني المنطقة. ومن المتوقع أن يستقبل المركز 1,5 مليون زائر خلال عام 2020.