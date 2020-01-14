14 مليار دولار إجمالي استثمارات "مصدر" في أكثر من 30 دولة

المصدر: وام

قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" ان إجمالي استثمارات "مصدر" في أكثر من 30 دولة حول العالم تصل إلى 14 مليار دولار.

وأضاف الرمحي في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة ان الشركة تستهدف زيادة استثماراها في جمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة إضافة إلى التوسع في السوق الأمريكي ثاني أكبر سوق طاقة متجددة في العالم بعد الصين حيث تستهدف مصدر زيادة استثماراتها في هذا السوق إلى الضعف.

ومن جانبه قال يوسف آل علي المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في شركة "مصدر" لـ وكالة أنباء الإمارات "وام" إن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد منصة مهمة لدفع عجلة الاستدامة والطاقة المتجددة في أنحاء العالم وذلك بمشاركة قادة دول العالم والخبراء في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن "مصدر" تستعرض خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة إنجازاتها وخططها المستقبلية من خلال التباحث مع الشركات المهتمة وخلق الشراكات وتبادل الخبرات موضحا أن شركة "مصدر" لديها قدرة تشغيلية إجمالية بنحو 5 آلاف ميجاواط وهو ما جعل مصدر لاعبا مهما في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وذكر ان مصدر تستهدف تطوير مشاريع طاقة متجددة في مناطق مختلفة حول العالم من خلال الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية مع الاستمرار في العمل على إيجاد فرص للنمو في هذا السوق الواعد إضافة إلى التركيز على تنمية تواجد مصدر في أوروبا وشرق آسيا.