"الإمارات الإسلامي" يتبرع بمبلغ 2 مليون درهم لصالح جامعة محمد بن راشد

المصدر: دبي- البيان

أعلن الإمارات الإسلامي، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تبرعه بمبلغ 2 مليون درهم لصالح جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجاء هذا التبرع عبر "صندوق الإمارات الإسلامي الخيري" بهدف مساعدة الجامعة على إطلاق أول عيادة طبية متنقلة.

وفي معرض تعليقها على هذه المساهمة، قالت عواطف الهرمودي، مدير عام الإدارة التنفيذية في الإمارات الإسلامي: "لطالما مثلت جهود الإمارات الإسلامي محوراً رئيسياً للعمل الخيري في المجتمع، إذ يتمتع بالتزام متواصل بدعم قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هذا المنطلق، يسرنا تقديم هذا التبرع لصالح جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أثناء إطلاقها للعيادة المتنقلة. ونهدف من خلال هذه الخطوة إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يتعذر فيها الوصول إلى المرافق الطبية، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ دعائم مجتمع أكثر قوة وصحة وسعادة".

من جانبه، قال الدكتور عامر محمد الزرعوني، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والخدمات المهنية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: لا شك أن العيادة المتنقلة مبادرة تحظى بتقديرنا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ويسرنا أن نتعاون مع الإمارات الإسلامي، لتوفير هذه المبادرة إلى شريحة واسعة من المجتمع. وانسجاماً مع قيم العطاء والتميّز في الجامعة ورؤيتنا الهادفة إلى خدمة الإنسانية عن طريق تمكين وتعزيز الصحة في المجتمع، فإننا نتطلع قدماً للعمل على هذه المبادرة وتكريس خبراتنا لتوفير وتسهيل تقديم الخدمات الصحية لفئات المجتمع كافة.