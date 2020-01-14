الأتمتة والمستشعرات الذكية تتصدران منصات «إيكوويست»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات الدورة السابعة من معرض ومنتدى «إيكوويست 2020»، المنصة العالمية لعرض أحدث الحلول والتقنيات الكفيلة بالتصدي للتحديات المرتبطة بالنفايات الصلبة في العالم، بمشاركة 60 شركة عارضة.

وكشف الدكتور سالم الكعبي، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة النفايات، عن خطة المشاريع الاستثمارية المستقبلية التي تعتزم «تدوير» تنفيذها في الفترة ما بين 2020 حتى 2027، ولفت الكعبي إلى أن «تدوير» ترسم بشكل مستدام خطة منهجية قائمة على البحث والدراسة والرصد للوقوف على احتياجات الإمارة في قطاع النفايات.

إكسبو

وأطلقت شركة «دلسكو» الشريك الرسمي لإدارة النفايات لإكسبو 2020 دبي، «حافلة إعادة التدوير». والحافلة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وستضم مجموعة من الصناديق الحاوية داخل الحافلة لمختلف المخلفات القابلة لإعادة التدوير، وتهدف الشركة من إطلاق هذه الحافلة إلى زيادة الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز مساهمتهم في التخلص من المواد القابلة لإعادة التدوير الخاصة بهم في مسارات النفايات المحددة وبطرق عالية الكفاءة من الناحية البيئية. وبعد انتهاء قمة طاقة المستقبل، ستتجه الحافلة إلى موقع إكسبو خلال أسبوع إكسبو للاستدامة في الفترة من 19 إلى 23 يناير.

وأكد مهدي محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع الخدمات المساندة في دلسكو، أن الحافلة التي تم إعادة تدويرها بالكامل ستسهم بشكل كبير في رفع الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير والترشيد، وستتوجه حافلة إعادة التدوير بين مختلف المجتمعات والمناطق السكنية لجمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير ونقلها إلى مرافق إعادة تدوير «دلسكو».

«درون»

وعرضت شركة أبوظبي للنقل والتحكم تقنية حديثة للفحص الفني لخطوط الضغط العالي متمثلة في طائرة «بدون طيار»، وتعد هذه التقنية التي تعرض للمرة الأولى حلاً مستداماً لتسريع وتيرة العمل بأقل وقت وجهد.