الشركات تعرض ابتكاراتها في «كليكس 2020»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يطّلع الآلاف من زوار القمة العالمية لطاقة المستقبل على ملامح مستقبل الاستدامة في مجالات الزراعة والفضاء والطاقة والتنقل التي تعرضها شركات ناشئة إقليمية وعالمية على منصة الدورة الثالثة من «ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس2020»، المقام على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي. وتعرض الشركات المشاركة في الحدث ابتكاراتها التي تتضمّن أقماراً اصطناعية خاصة بالطقس، وأفكاراً في الزراعة المؤتمتة، وخلايا وقود الهيدروجين، وصولاً إلى شبكات الشحن السريع للمركبات الكهربائية، سعياً منها وراء الحصول على التمويل اللازم لنموّها .

وقالت طيف الأميري مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن إشراك الشباب وتعزيز قدراتهم الابتكارية ودعمها يعد الحل الأمثل للتعامل مع كافة التحديات، لذا تعمل الوزارة على إيجاد منصات تعزز وتدعم الابتكار، وتساعد على تحويل الحلول إلى مشاريع واقعية. وأشارت إلى أن ملتقى كليكس بات واحدة من المنصات البارزة في هذا المجال، حيث قدم على منصته في دورته الأولى 27 ابتكاراً، و48 ابتكاراً في دورته الثانية.