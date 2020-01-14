ولي عهد أبوظبي يلتقي عدداً من رؤساء الدول المشاركين في الحدث

المصدر: أبوظبي – وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من رؤساء الدول المشاركين في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020». فقد التقى سموه - كلاً على حدة - فخامة أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، وفخامة الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل الصديقة، وفخامة جيوجي كونوسي كونروت رئيس جمهورية جزر فيجي الصديقة.

تناولت اللقاءات.. العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق سموه والضيوف إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، الذي انطلق أمس وأهميتها في تعزيز العمل من أجل استدامة التنمية في العالم.