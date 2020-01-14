هزاع بن زايد: استخدام أمثل للموارد لجميع المجتمعات

دوّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر موقع التواصل «تويتر»، بمناسبة انطلاق القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020: «القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، برعاية وحضور الشيخ محمد بن زايد، وبمشاركة قادة وصناع القرار وخبراء دوليين، تؤكد بما تطرحه من محاور ونقاشات، أن استثمار الإمارات في الطاقة النظيفة والبديلة هو رهان على مستقبل أفضل للبيئة واستخدام أمثل للموارد لجميع المجتمعات». (أبوظبي - البيان)

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