«دبي لصناعات الطيران المحدودة» تعلن نتائج قسم تأجير الطائرات

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» عن نتائج قسم تأجير الطائرات (دبي لصناعات الطيران كابيتال) لعام 2019، حيث تم تسليم والالتزام بتسليم أصول طائرات بـ 1.75 مليار دولار (6.42 مليارات درهم)، مع نمو محفظة الأصول المدارة، والالتزام بإدارة محفظة أصول لـ 125 طائرة بـ 3.5 مليارات دولار، كما تم إصدار ديون جديدة غير مضمونة، بـ 1.9 مليار دولار، وبلغت نسبة الديون غير المضمونة إلى إجمالي الدين 61.5%، وإعادة شراء أسهم عادية بـ 807 ملايين دولار، مع خفض السندات مستحقة القبض من المساهمين بـ 700 مليون دولار.

وقدرت الطائرات التي امتلكتها وأدارتها الشركة بنحو 410، وبلغ عدد العملاء 112 من 56 دولة، كما تم استخدام 100% من المحفظة، وبلغت أصول الطائرات المشتراة 13طائرة، و41 طائرة مباعة.