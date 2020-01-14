محمد بن زايد يبحث مع رؤساء دول استدامة التنمية في العالم

المصدر: أبوظبي – وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من رؤساء الدول المشاركين في أسبوع أبوظبي للاستدامة. حيث التقى كلاً على حدة قادة أرمينيا ورواندا وسيشل وجزر فيجي. تناولت اللقاءات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية. كما تطرق سموه والضيوف إلى عدد من الموضوعات في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وأهميتها في تعزيز استدامة التنمية في العالم.

وأمام وفود العالم خلال افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، أعلن قادة إندونيسيا وأرمينيا وسيشل ومالي وسيراليون ورواندا وصربيا وبنغلاديش وجزر فيجي دعم بلدانهم لإكسبو 2020 دبي الذي ينطلق 20 أكتوبر المقبل.

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