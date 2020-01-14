40 ألف وظيفة يوفرها الواقع الافتراضي والمعزز في الإمارات العقد الجاري

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

من المتوقع أن يساهم الواقع الافتراضي والواقع المعزز بمبلغ 4.1 مليارات دولار في الاقتصاد الإماراتي، وأن يضيف أكثر من 40 ألف وظيفة في السنوات العشر القادمة وفقاً لتقرير حديث.

وقال تقرير أصدرته شركة «PwC Middle East» إن غالبية المساهمة في الاقتصاد الإماراتي ستأتي من 2.8 مليار دولار مساهمة الواقع المعزز، و1.3 مليار دولار من الواقع الافتراضي، أي ما يعادل 1% زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، للبلاد بحلول عام 2030.

وقال علي الحسيني، كبير المسؤولين الرقميين في الشركة، إن اختيار طريق التبني المبكر للتكنولوجيا سيكون له آثار هائلة على قطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد، متوقعاً أن تساعد على تعزيز اقتصاد الإمارات بطريقة مهمة، حيث تعمل التقنيات على تحسين عمل المؤسسات، والانتقال السلس إلى عمليات أكثر فعالية، وتثقيف الناس وتوليد تجارب استخدام كثيرة.

مرجحاً أن تتأثر قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والبناء واللوجستيات والتدريب بهذه التقنيات.