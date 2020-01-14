مقر لـ«دبليو موتورز» في دبي للسيليكون بـ 370 مليوناً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

وضع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، حجر الأساس للمقر الرئيسي لشركة «دبليو موتورز لصناعة السيارات» في واحة دبي للسيليكون، بإجمالي استثمارات بلغ 370 مليون درهم تشمل منشآت التجميع وتصنيع النماذج الأولية ومراكز التصميم والهندسة والبحث والتطوير والتدريب.

وقال سموه: تواصل دبي تعزيز مكانتها الريادية كمختبر عالمي مفتوح لأحدث تطبيقات التكنولوجيا. كما تجذب الإمارة الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر، وشركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة الواعدة، ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

خارطة اقتصادية

وأضاف: العمل على إنجاز الخارطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة للإمارة التي يتم تطويرها من قبل مجلس المناطق الحرة في دبي، عملاً ببنود وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سيسهم في دفع العجلة الاقتصادية في الإمارة، ويعزز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

وأكد أن المناطق الحرة في دبي، ومنها واحة دبي للسيليكون، محط اهتمام الشركات الكبرى التي تبحث بشكل مستمر عن منظومات عمل متكاملة متطورة، بهدف توسعة أعمالها على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.

المشروع

وتمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 120 ألف قدم مربع، ومن المتوقع اكتمالها بحلول النصف الأول من العام 2020.

كما سينتقل إنتاج جميع سيارات دبليو موتورز إلى دبي، بما في ذلك طراز «فينير سوبر سبورت» الطرح المحدود، والسيارات الجديدة، ومنها التي تعتمد على الطاقة الكهربائية والتحكم الذاتي، إضافة إلى مجموعة من السيارات الاختبارية التابعة لقسم المشاريع والتطوير الخاصة بالشركة.

حيث تضم هذه المرحلة ثلاثة أقسام هي قسم التصنيع، ويتألف من ورشة للصيانة ومنطقة للتجميع ومنطقة لتصنيع النماذج الأولية، والذي سيضم أحدث الآلات المجهزة بالتقنيات الذكية المتقدمة لإنتاج ألياف الكربون والألمنيوم والأجزاء الأخرى.

كما سيشتمل المقر الرئيسي على مراكز التصميم والهندسة والبحث والتطوير والتدريب، إضافة إلى قسم التطوير المستقل والتكنولوجيا، وسيشكل معرض دبليو موتورز، الذي يعرض جميع الطرز، مساحة مخصصة للزوار.

وستضم المرحلة الثانية من المشروع أكاديمية دبليو موتورز للسيارات، التي تم تطويرها بالشراكة مع المؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية الرائدة. وستقدم الأكاديمية دورات تدريبية في التصميم والهندسة والنقل والذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: إن دبي للسيليكون توفر بيئة عمل متكاملة للشركات للاستفادة من كافة المقومات الموجودة في الواحة، والانطلاق من الموقع الريادي الذي تتمتع به دبي كنقطة انطلاق للشركات التي تسعى للتوسع في منطقة الخليج التي توفر فرصاً تزيد قيمتها على 1.5 تريليون دولار في جميع القطاعات الاقتصادية.

وأضاف: واحة دبي للسيليكون تستهدف الصناعة النوعية التي تمثل إضافة جيدة لاقتصاد دبي، والتي تتمتع باستثمارات كبيرة، وهي تتعامل بانتقائية في استقطاب الاستثمارات والشركات من جميع أنحاء العالم، لا سيما من أسواق أوروبا وأمريكا والصين وآسيا، مشيراً إلى أن الواحة لديها استثمارات صناعية قوية، تتركز في مجالات التصنيع والتخزين، وهي تمثل جزءاً كبيراً من خريطة المناطق الحرة الواسعة في دبي، والتي تساهم بحصة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي لدبي.

وقال: نفخر باستقبال شركة دبليو موتورز في الواحة، والتي ستشكل إضافة جديدة ونوعية لصناعة السيارات الرياضية في دبي ودولة الإمارات، خاصة أن هذه الصناعات تتطلب سلسلة توريد متنوعة من المنتجات والخدمات، مما سيخلق مجموعة كبيرة من الفرص في مجالات تقنيات القيادة الذكية والمنتجات والخدمات ذات الصلة.

60 %

وقال رالف دبّاس المؤسس والرئيس التنفيذي لدبليو موتورز في تصريحات صحفية على هامش الفعالية،: إن المصنع سيكون جاهزاً بحلول أكتوبر القادم قبل انطلاق معرض إكسبو 2020، مشيراً إلى أن 60% من أجزاء السيارة سيتم تصنيعها في دبي، فيما يتم إنتاج المحرك و«الشاسيه» في كل من إيطاليا وألمانيا.

وأوضح أن المنشأة الجديدة ستصنع 5 موديلات بطاقة إنتاج تبلغ 200 سيارة سنوياً، والموديل الأول هو سيارة فينير سوبر سبورت بسعر 1.4 مليون دولار، وكذلك سيارة رياضية كهربائية بالكامل ستنتج هذا العام بسعر 600 ألف دولار.

كما ستنتج أيضاً سيارات موديل غياث خاصة بشرطة دبي، والتي ستقوم دبليو موتورز بتطويرها بالتعاون مع عدة شركات، وستسلم أول 10 سيارات خلال أكتوبر القادم وستكون مخصصة جميعاً لمعرض إكسبو 2020.