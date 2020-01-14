تعزيز التعاون بين غرفة أبوظبي وباربادوس

المصدر: (أبوظبي - وام )

بحث محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وميا موتلي رئيسة وزراء دولة بربادوس، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز الاستثمار المتبادل وآليات التواصل بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وباربادوس، بما يسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري، في مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة.

وأكد محمد المهيري خلال اللقاء في مقر مبنى غرفة أبوظبي بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة أهمية الزيارة الرفيعة لرئيسة الوزراء والوفد المرافق إلى غرفة أبوظبي، التي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية التي تربط الدولة عموماً وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص مع دولة باربادوس.

من جانبها، أشارت رئيسة وزراء دولة بربادوس إلى أن زيارتها للإمارات هي الأولى لها، مشيدة بالنهضة الحضارية التي تتمتع بها البلاد، مبدية رغبة بلادها في مواصلة المساعي الحثيثة لتنمية أطر التعاون الثنائي بين البلدين والتي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.