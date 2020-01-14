شراكة بين «هيوبي» و«اف ايه ام العقارية»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «هيوبي» لتوفير وتبادل الأصول الرقمية، إبرام اتفاقية شراكة مع شركة «اف ايه ام العقارية» المالكة للعلامة التجارية «فام للعقارات»، لتوفير خيارات دفع مشفرة آمنة لعملائها من المستثمرين العقاريين.

وتمتاز منصة تداول «هيوبي أو تي سي» بالقدرة على التوافق مع العملات الرئيسة مثل الدرهم والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني مع إضافة المزيد من العملات باستمرار. وحصلت شركة «هيوبي أو تي سي» مركز دبي للسلع المتعددة، ذراع مجموعة «هيوبي جروب»، على ترخيص من مركز دبي للسلع المتعددة، ما يضمن لعملاء شركة «اف ايه ام العقارية» تجربة معاملات قانونية سلسة ومتوافقة مع مزايا التسعير التنافسي والتحويل الفوري فضلاً عن كونها آمنة تماماً ومضمونة.