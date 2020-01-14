«ديم» وماستركارد تطلقان 6 بطاقات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «ديم»، مزوّد الخدمات المالية الرقمية، أمس، توقيعها اتفاقية مع «ماستركارد» لتزويد عملائها بست بطاقات جديدة. ومن خلال منصتها الرقمية سهلة الاستخدام، ستتيح «ديم» لحاملي بطاقاتها إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول المالية بأسعار مناسبة وتنافسية عالية، مما يسهم في دعم هؤلاء العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة في مختلف المراحل الهامة في حياتهم. وقع الاتفاقية في مكاتب ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا كريس دي بروين، الرئيس التنفيذي لشركة «ديم»، وجيريش ناندا، مدير عام ماستركارد في الإمارات وسلطنة عمان.

وسيتم إطلاق 3 مستويات من بطاقات الائتمان، وهي «تيتانيوم» و«بلاتينيوم» و«ورلد»، التي ستتيح للعملاء الاختيار بين برنامجي الولاء: «كاش أب» الذي يسمح لهم باسترداد مبالغ نقدية على مشترياتهم، و«مايلز أب» الذي يتيح إمكانية اكتساب الأميال الإضافية واستبدالها بالعديد من المكافآت المختلفة.

وبخلاف برامج المكافآت التقليدية، فإن البطاقات التي تقدمها «ديم» ليست مرتبطة بشركات معينة، لذا فهي تسمح لحاملي البطاقات بالحصول على مجموعة واسعة من المزايا دون أية قيود أو استثناءات.