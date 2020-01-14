«جراندويلد» توقّع عقد بناء قاربين

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت شركة جراندويلد لبناء السفن مؤخراً، مع شركة جلوبال مارين للعمليات وإدارة السفن، عقداً لبناء وتسليم قاربين جديدين لنقل الطواقم البحرية بطول 42 متراً. وقال المهندس جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن: يسعدنا هذا التعاقد مع شركة جلوبال مارين للعمليات وإدارة السفن والذي نختتم فيه أعمالنا لعام 2019؛ حيث يأتي ثمرة لاستراتيجيتنا في العمل، والتي تبنيناها منذ نشأتنا عام 1984، عبر بحثنا باستمرار عن أساليب تنمية أعمالنا. ونفخر في شركة جراندويلد بأن تحمل منتجاتنا علامة «صنع في الإمارات».

وقال شهرام ناظمي، المدير الإداري لشركة جلوبال مارين للعمليات وإدارة السفن: نشاطنا في الإمارات بدأ عام 2009، وشكل ذلك نقلة نوعية في عملياتنا التشغيلية والتجارية. ونتطلع عبر إضافة قاربي نقل الطواقم البحرية إلى أسطولنا، إلى تعزيز مكانتنا كمزود للخدمات البحرية للعملاء.

وتتركز أعمال شركة جلوبال مارين حالياً في أبوظبي والسعودية، وتنفذ بعض المشروعات أيضاً في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، ويتشكل غالبية أسطولها في الإمارات من قوارب نقل الطواقم البحرية، التي يبلغ عددها حالياً 14 قارباً، ومع تسليم القاربين الجديدين سيصل العدد إلى 16 قارباً.