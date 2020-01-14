«تنظيم الاتصالات» تستشرف تطوير الخدمات الحكومية الذكية

المصدر: دبي ـ البيان

عقد الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية الذكية، أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 اجتماعه السادس والعشرين، تحت شعار «معاً نحو المركز الأول»، وهو الاجتماع الأول لعام 2020، وذلك في مقر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدبي، برئاسة سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، وبحضور أعضاء الفرق الفرعية الذين يمثلون مختلف الجهات المحلية في الدولة. ويضم الفريق ممثلي 11 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وتم استعراض أهم المحطات التي مر بها الفريق خلال 2019، ومستوى الإنجاز في المبادرات القياسية، كما كان هناك جلسة للابتكار واستشراف المستقبل.

كما تم استعراض أهم المحطات التي شهدها العام الماضي، ومن أهمها الزيارة الميدانية للسويد، والاطلاع على الممارسات التي تتبعها المملكة في مجالات المدن الذكية والتحول الرقمي، واللقاء التفاعلي على تويتر، وإطلاق مبادرة نطاق الحرف الواحد (U.ae)، وتقرير التحول الرقمي الوطني، وإطلاق برنامج تمكين أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وورشة صياغة تحديات الهاكاثون 2020.