حصة لـ«آركابيتا» بوايست هارمونيكس

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت أمس شركة الاستثمارات العالمية آركابيتا استحواذها على حصة مسيطرة في شركة وايست هارمونيكس المتخصصة في تقديم حلول إدارة النفايات الشاملة بالتكنولوجيا المتقدمة للشركات الكبرى في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وأعرب عاطف عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا عن تفاؤله بنمو وايست هارمونيكس قائلاً: «إن آركابيتا ستعمل من خلال استراتيجيتها الاستثمارية على مساعدة وايست هارمونيكس على تطوير منتجاتها وخدماتها وتنمية أعمالها وقاعدة عملائها، فضلاً عن تقديم خدمات أساسية ومهمة للشركات الكبرى الممتازة. ونحن متحمسون جداً لاستثمارنا في هذه الشركة الرائدة، ونرى أنها تمثل فرصة كبيرة لمساهمينا ومستثمرينا».