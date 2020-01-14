ورشة عمل لغرفة دبي حول حماية سرية البيانات

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، في مقرها ورشة عمل حول «حماية سرية وخصوصية البيانات في الإمارات»، وذلك لمساعدة الشركات والمؤسسات في الدولة في التعرف على الجوانب العملية والقانونية لحماية سرية وخصوصية البيانات في بيئة الأعمال، وفهم الآثار القانونية المترتبة على الاستخدام السليم للبيانات.

وجاءت الورشة التي نظمت بالتعاون مع شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط ضمن الجهود المبذولة من قبل الغرفة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول أهم المتغيرات في بيئة الأعمال خصوصاً مع تقدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وزيادة الحاجة لاستخدام البيانات بشكل مكثف، مما يوجب المحافظة على سرية البيانات وخصوصيتها.

واستعرض فيل ميني، وريتشارد تشودزينسكي من شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط اللذان أدارا الورشة، جوانب مهمة بموضوع سرية وخصوصية البيانات.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في الغرفة إلى أهمية إصدار تشريعات تنظيم تبادل المعلومات والبيانات، مشيرةً إلى أن التحول الذكي بدبي يفرض على مجتمع الأعمال تعزيز وعيه بكيفية تسخير البيانات لمصلحة الأهداف المؤسسية، وخفض المخاطر المرتبطة على ذلك.