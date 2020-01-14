700 علامة تجارية في «ستيل فاب»

المصدر: الشارقة- البيان

افتتح الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، أمس، فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2020»، الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي ينظمه ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة الشارقة، وسط مشاركة دولية ومحلية هي الأكبر، حيث نجح المعرض الذي يستمر حتى الخميس في استقطاب أكثر من 700 علامة تجارية من 35 دولة حول العالم، تمثلها 300 شركة إماراتية وعالمية.

وبعد قص الشريط، جال الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، في الأجنحة والأقسام المختلفة الممتدة على مساحة 20 ألف متر مربع، واستمع إلى شرح من العارضين عما يقدمونه في هذه الدورة من منتجات وتقنيات جديدة، كما تعرف على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة في صناعة وتشكيل الصلب والمعادن، حيث أشاد عدد من المسؤولين من الشركات المشاركة بالدعم المقدم والتنظيم الرائد من مركز إكسبو الشارقة لفعاليات المعرض، مؤكدين حرصهم على التواجد في هذا الحدث السنوي، الذي يعد من أهم الأحداث التجارية لقطاع صناعة الصلب والمعادن في المنطقة.

أهمية الحدث

واعتبر الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، أن ما يقدمه المعرض في كل نسخة من تميز يعكسه حجم المشاركة الضخم، يؤكد مكانة الحدث وأهميته المتنامية بالنسبة للشركات المحلية أو الدولية الراغبة بالتوسع، وتعزيز حضورها في أسواق الدولة والمنطقة.