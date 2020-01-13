مذكرة تفاهم لإطلاق «حماة البيئة»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية» و«إمكان»، شركة التطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة «حماة البيئة» الجديدة.

وجاء توقيع الاتفاقية في موقع مشروع الجرف، لتمثل تعهداً فريداً من نوعه لمطور عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تسعى «إمكان» من خلالها إلى حماية التنوع التراثي والطبيعي والحياة البرية والبيئات البحرية في مشاريعها في أبوظبي.

وتتضمن رؤية الإمارات 2021 برنامجاً طموحاً للحفاظ على البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى حماية البيئات الطبيعية في الدولة، وتقليل بصمتها الكربونية. وستدعم مبادرة «حماة البيئة» أجندة الرؤية عبر إطلاق طيف من النشاطات والفعاليات في إمارة أبوظبي وشتى أرجاء المنطقة.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»: «نبذل في الدولة جهوداً دؤوبة لحماية التنوع البيولوجي الطبيعي الذي تتميز به الدولة بفضل موقعها الجغرافي المميز، وثراء معالمها الطبيعية، والتي يلعب كل منها دوره الفريد في الحفاظ على التوازن الأمثل للأنظمة الإيكولوجية المحلية».

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي يأتي على قائمة أولويات دولة الإمارات منذ تأسيسها، وبفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة تبذل الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص جهوداً عدة تشمل تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية، وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق هذا الهدف، بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات».