«إتش إس بي سي» أفضل بنك للتمويل التجاري في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

اختير بنك «إتش إس بي سي» من قبل عملائه كأفضل بنك للتمويل التجاري في الشرق الأوسط، وهي السنة الرابعة على التوالي التي يتم فيها تصنيف البنك في مكان الصدارة من جانب العملاء.

وقال سونيل فيتيل، الرئيس العالمي لتمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى «HSBC» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «يستثمر HSBC بالاستثمار في التكنولوجيا الرقمية في سعيه لتحويل التجارة إلى العالم الرقمي وتحسين تجربة العملاء».

وفي 2019، أصبح «HSBC» أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يقوم بتنفيذ معاملة منح اعتماد مستندي خارجي عبر منصة البلوك تشين، كما قام بإطلاق منصة تقنية لبرمجة التطبيقات جديدة لتمويل التجارة، بحيث تتيح للمؤسسات المالية القدرة على برمجة التطبيقات لعملائها، ما يعزز شبكة «HSBC» وإمكاناته وقدراتها.

ولأول مرة في قطاع أعمال التمويل التجاري، قام البنك بإطلاق نظام مراقبة جديد خاص بالعملاء الذي يستخدمون كميات كبيرة من البيانات وتحليلات متقدمة ومراقبة آلية لمحتويات البيانات بهدف المساعدة على كشف وإيقاف أي محاولات لارتكاب جرائم مالية في التجارة الدولية.

ويعمد «HSBC» إلى استخدام تقنية البلوك تشين بهدف تسريع حركة التدفقات التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والتي يقدّر حجمها بنحو تريليوني دولار سنوياً. كما أتم البنك حتى الآن 4 معاملات اعتمادات مستندية خارجية عبر منصة البلوك تشين في المنطقة، لتشمل المشترين والبائعين في الإمارات والبحرين وعُمان والسعودية، ويعتزم البنك توسيع نطاق استخدام المنصة بشكل متزايد خلال 2020.