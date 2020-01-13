إطلاق جائزة الإمارات لصاحبات الأعمال والمهنيات 2020

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة دبي للجودة، الدورة السابعة عشر لجائزة الإمارات لصاحبات الأعمال والمهنيات، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

وتقرر أن يكون آخر موعد لقبول الطلبات الخميس 5 مارس 2020، وستتاح للمترشحات قناة للتواصل المباشر مع القائمين على تنظيم الجائزة، من خلال الموقع الإلكتروني ewa.ae. وسيتم الإعلان عن الفائزات بالدورة السابعة عشر في الحفل الختامي السنوي لتوزيع الجوائز، ومن المقرر انعقاده في أبريل المقبل.

ودعا المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، صاحبات الأعمال والمهنيات المقيمات من مختلف الجنسيات، للمشاركة في الجائزة. وقال إن الجائزة منذ تأسيسها في عام 2003، عد منصة لدعم وتفعيل دور المرأة ومكانتها في المجتمع، ما أهل المشاركات من الوصول إلى أعلى المناصب القيادية والتنفيذية على الصعيد الحكومي والخاص.

ومن ثمَ، نحن سعداء بإطلاق الدورة السابعة عشر لجائزة الإمارات للسيدات، لتسليط الضوء على دور وإنجازات المرأة في نهضة المجتمع الإماراتي، ومساهمتها الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فاليوم تعد مشاركة المرأة، وخاصة الإماراتية، في الحياة العامة بمجالاتها كافة، ركيزة أساسية في نهضة وتقدم البلاد.

وتهدف الجائزة إلى تكريم وإبراز النماذج النسائية المشرفة من الموهوبات على الصعيد المحلى والدولي، اللاتي برعن وتفوقن في أعمالهن في مختلف القطاعات من الأعمال والاقتصاد والخدمات والتعليم.

يجب على المتقدمة أن تحمل الجنسية الإماراتية، أو إقامة سارية المفعول لغير المواطنات، وأن يكون لديها 3 سنوات من الخبرة كحد أدنى في مجال عملها، ولصاحبات الأعمال، يشترط أن تمتلك شركة أو تكون شريكة داخل دولة الإمارات، وأن تكون مسؤولة مباشرة عن إدارة الشركة، وسيتم اختيار الفائزات بناء على المعايير الخمسة للجائزة، بدءاً من أفضل أداء لمعيار القيادة ومعيار التخطيط الاستراتيجي والمالي، ومعيار الإنجازات الوظيفية، ومعيار المساهمات الاجتماعية، ومعيار الابتكار، وعلى المتقدمات تحميل استمارة المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة.