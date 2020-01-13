تعاون إماراتي إيطالي في الاقتصاد الدائري والمشاريع الصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت وزارة الاقتصاد مع مجموعة «اينتيسا سان باولو إس إيه» الإيطالية مذكرة تفاهم بهدف تطوير أوجه التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الدائري والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقع المذكرة المهندس محمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، مع جويدو دي فيشي، المدير العام لمركز اينتيسا سان باولو للابتكار، وكريستوف هامونت رئيس مركز الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار التابع للمجموعة بدبي. والإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي وقعت هذه المذكرة بعد قرابة عام من المفاوضات لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية عالمياً من خلال تكنولوجيا الاقتصاد الدائري.

تعاون

جرى التوقيع بمقر الوزارة بدبي، بحضور مانليو دي ستيفانو، نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، ونيقولا لينير سفير إيطاليا لدى الدولة، فيما شهده من الوزارة حميد المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وسماح الهاجري مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة والرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة وعدد من كبار موظفي الوزارة.

ويأتي التعاون مع مجموعة «اينتيسا سانباولو إس إيه» لفتح المجال أمام رواد الأعمال المواطنين والشركات الناشئة المبتكرة للاستفادة العملية من المختبرات التكنولوجية والتقنيات الصناعية والاستشارات العلمية والتجارية بمراكز الابتكار التابعة للمجموعة الإيطالية في مدينتي تورينو وميلان بإيطاليا.

كما تشمل المذكرة تقديم التمويل المالي المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للمواطنين التي تتبنى المبادئ الثلاثة للاقتصاد الدائري والتكنولوجي، إلى جانب عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة رواد الأعمال المواطنين وقال المهندس محمد الشحي إن المذكرة تسهم في تمكين قطاع ريادة الأعمال الوطني من تنويع مصادر التصنيع بالدولة وفق التكنولوجيا التطبيقية الحديثة وفتح المجال أمام القطاع الخاص في التحول التكنولوجي للاقتصاد الدائري بالاستفادة من الخبرات الإيطالية المتقدمة في هذا المجال.

وتهدف الوزارة من هذا التعاون إلى فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص والجامعات بالدولة وكافة الشركاء في التحول التكنولوجي للاقتصاد الدائري، وزيادة الفرص أمام المواطنين في التدريب التكنولوجي على الابتكار الصناعي وتسويق المنتجات من خلال شراكات وطنية ودولية متميزة.