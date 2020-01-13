هيلتون تدير 3 فنادق لـ«مراس» في «السيف»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مِراس» عن اتفاقية شراكة مع «هيلتون»، تتولى الأخيرة بموجبها تشغيل 3 فنادق في وجهة «السيف» في دبي تحت علامات «هيلتون» التجارية، وهي «هامبتون باي هيلتون دبي السيف»، و«كانوبي باي هيلتون دبي السيف»، و«فندق السيف التراثي دبي، مجموعة كوريو باي هيلتون».

وكانت الفنادق الثلاثة افتتحت في عام 2018. وقال موكيش سوداني، نائب الرئيس التنفيذي في مِراس: «يؤكد تعاوننا مع هيلتون لإدارة ثلاث علامات تجارية على تنوع محفظة الضيافة التي قمنا بتطويرها في مِراس، ونجحنا في إنجازها على مدار العقد الماضي في دبي، بما يبرهن على التزامنا بمواصلة تعزيز قطاع الضيافة في الإمارة، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي السياحية 2020».

وقال رودي جاجرسباكر، رئيس هيلتون الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «يسعدنا أن نضيف هذه الفنادق الثلاثة الرائعة إلى محفظتنا في دبي، وستكون إضافات رائعة إلى عقاراتنا الحالية في المدينة».

ويوفر فندق «هامبتون باي هيلتون دبي السيف» مساحات فندقية عصرية، فضلاً عن مطعم يقدم وجبات إفطار مجانية ساخنة. وفي قلب مدينة دبي القديمة، يقع فندق «كانوبي باي هيلتون دبي السيف»، الذي يضم 200 غرفة، ويشتمل على مطعم يقدم الأطباق المتوسطية، مع مقهى على السطح. وخلال الربع الأول 2020 ستضاف إلى المبنى تغييرات لابتكار ردهة «كانوبي سنترال» المميزة لهذه العلامة.

ويعكس «فندق السيف التراثي دبي، مجموعة كوريو باي هيلتون» الطراز والتصميمات والتفاصيل العربية التقليدية، إلى جانب الخدمات والتسهيلات العصرية. وسيضم الفندق 190 غرفة، في حين يضم فندق «هامبتون باي هيلتون دبي السيف» 150 غرفة، إلى جانب 200 غرفة في فندق «كانوبي باي هيلتون دبي السيف».