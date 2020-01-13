دبي الذكية تطلق تطبيق «المورد الذكي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي الذكية إطلاق خدمة «المورد الذكي»، التي توفر للموردين المسجلين ضمن «نظم تخطيط الموارد الحكومية»، إمكانية الوصول للبيانات والعقود والمناقصات والمعاملات المالية الخاصة بأكثر من 50 جهة حكومية في دبي، من خلال موقع إلكتروني موحد.

يأتي ذلك ضمن خطط دبي الذكية لتحقيق أهداف «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، وتحويل كل المعاملات الحكومية الداخلية ومعاملات الحكومة مع المتعاملين لتصبح بلا ورق بحلول ديسمبر 2021.

وتم إطلاق التطبيق على هواتف آبل وأندرويد، بحيث يتمكن الموردون من إجراء مختلف معاملاتهم عبر هواتفهم الذكية من أي مكان وفي أي وقت، بما فيها الاطلاع على مستندات المناقصات، وعمليات إنشاء الفواتير، أو تقديم العروض والمقترحات وتسديد الدفعات وغيرها من الخدمات.

ولا يحتاج الأفراد إلى كلمة مرور واسم مستخدم للاطلاع على المناقصات المطروحة، وفي حال الرغبة بالتقديم لهذه المناقصات يتم التسجيل وإدخال الأوراق المطلوبة عبر التطبيق، والتي ستعتمد من قبل الجهات الحكومية المعنية، ليتم بعدها تزويد المورد باسم مستخدم وكلمة مرور تؤهله للدخول والتقديم على المناقصات التي يرغب بها.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إن إطلاق دبي الذكية لمبادرات وخدمات نوعية ضمن مسيرة أتمتة العمل الحكومي في إمارة دبي، يعزز دورها خلال «عام الاستعداد للخمسين» 2020، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشكل يضمن تسريع إنجازات التحول الذكي الكامل لحكومة دبي، والتطبيق الأمثل لـ«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

137 مبادرة

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أطلقت «دبي الذكية» تدريجياً 137 مبادرة، و1129 خدمة ذكية تتمحور حول الأنظمة الذكية المترابطة بما فيها الخدمات التي تستخدم «نظم تخطيط الموارد الحكومية» المتقدمة.

والتي تعد نظاماً متكاملاً للحلول التقنية المركزية التي توفرها «دبي الذكية» وتنفذها أكثر من 70 جهة حكومية في الإمارة. وتتضمن مبادرة «نظم تخطيط الموارد الحكومية» أكثر من 30 نظاماً وما يزيد على 71,000 موظف، وهي تدير 95% من الميزانية الحكومية، وأكثر من 45,000 مورد، ونحو 7,000 مستخدم. وقد وفر النظام 4.3 مليارات درهم على حكومة دبي خلال الـ 12 عاماً الماضية.

وفورات

تتيح خدمات التطبيق دفع رسوم المناقصات إن وجدت، إلى جانب تقديم الفواتير للجهات الحكومية، بشكل يوفر نحو 40% من الوقت المستهلك للانتهاء من الفواتير عادةً. كما يقدم «المورد الذكي» لوحة تفاعلية تظهر للمورد الإحصاءات المهمة الخاصة به، وحجم الأعمال التي قام بها مع الجهات الحكومية وكل العقود الخاصة به.