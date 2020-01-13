منى المرّي: دبي بوابة مثالية للشركات العالمية للطباعة والدعاية والإعلان

المصدر: دبي - البيان

افتتحت منى المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، أعمال الدورة الثالثة والعشرين من معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية في دبي، بحضور ومشاركة واسعة من العارضين من جميع أنحاء العالم، في إطار سعيهم ليكونوا جزءاً من سوق الطباعة المتنامية في المنطقة.

يأتي ذلك وسط توقعات بوصول قيمة قطاع الطباعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 32 مليار دولار حتى مطلع عام 2020، مع بلوغ التقديرات الاقتصادية بتحقيق المنطقة أداءً أفضل من الأسواق العالمية، بنسبة نمو تقدّر بنحو 6,2 % سنوياً.

وتفقدت منى المري عدداً من الأجنحة المشاركة، واطلعت على جانب من المنتجات والحلول المتطورة التي تقدمها كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مؤكدة أهمية قطاع الطباعة والإعلان لمواكبته حركة التنمية ضمن مختلف قطاعات الدولة، علاوة على النمو المطرد لهذا النشاط المرتبط بكافة القطاعات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تمثل فيه دبي البوابة المثالية للشركات العالمية العاملة في هذا المجال إلى أسواق المنطقة.

فرص كبيرة

وأضافت أن دبي بوصفها مركز المال والأعمال، ومع تركيزها على القطاعات الإبداعية والتكنولوجية، تعطي فرصاً كبيرة لهذا القطاع للنمو والتطور، فيما تعد الاستثمارات الحكومية في مختلف المجالات وتنامي مشاريع البنية التحتية في دبي، إلى جانب النشاط القوي للتجارة الداخلية، عوامل مهمة وبالغة التأثير في تطور قطاع الطباعة والدعاية والإعلان، مشيرة إلى أن دبي تحتضن اليوم المقار الإقليمية لكبرى الشركات حول العالم، فضلاً عن مجتمعها المتنامي من مؤسسات الأعمال المحلية، في ضوء الازدهار الاقتصادي المستمر للإمارة، لتتحول دبي بذلك إلى أحد أهم الأسواق العالمية لأنشطة الطباعة والتصميمات الإعلانية في المنطقة.

بدوره، قال شريف رحمن الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال إكسبو كونسلتس»: المعرض يعد الملتقى التجاري الأكبر من نوعه في المنطقة لصناع اللوحات الإعلانية، والعاملين في قطاعات الإنتاج والطباعة، والوكالات الإعلامية، ومالكي المراكز التجارية، وقطاع تجليد السيارات، والمطورين العقاريين، وقطاعي الضيافة والسياحة، وقطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمهندسين المعماريين، ومستشاري العلامات التجارية، وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاعات الطباعة والتصوير واللافتات الإعلانية.

السوق العالمية

وتوقع تقرير حصري لشركة «سميثرز بيرا» بعنوان «رؤى حول سوق الطباعة العالمية»، أن تصل القيمة الإجمالية لهذه السوق إلى 874 مليار دولار في عام 2024. ويشكل المعرض منظومة متكاملة من الأفكار المبتكرة، حيث يشهد مشاركة نخبة من قادة العلامات التجارية من المنطقة والعالم.

وتشارك في دورة هذا العام، شركات عالمية ومحلية عدة، بما فيها «ماسون لايت»، و«ديزرت ساين»، و«بزنس بوينت إنترناشيونال»، و«كيو سي دبليو» (سمارت تريانجلز)، و«فيلكس يوروبا هيليوزد»، و«ستارفليكس»، و«سترينغز إنترناشيونال»، و«الشبك»، و«إي دي إس للأدوات الإعلانية»، و«أورافول يوروب»، و«باترفلاي إي إي دي»، و«براذر إنترناشيونال»، و«غرافيك إنترناشيونال»، و«ماجيك تريندنج»، و«برايم ساين» وغيرها.

منصة مثالية

ويستمر المعرض حتى الغد في مركز دبي التجاري العالمي، ويوفر منصة مثالية، تتيح للزوار والعارضين التفاعل مع المتخصصين في صناعة اللوحات الإعلانية، والعاملين في قطاعي الإنتاج والطباعة، والمهندسين المعماريين، والوكالات الإعلامية، ومطوري العقارات، ومستشاري العلامات التجارية وغيرهم. ويضم جدول أعماله مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل «حائط الشهرة»، وعروض تجليد السيارات، بالإضافة إلى ندوة حوارية يشارك فيها عدد من أبرز خبراء القطاع، تحت شعار «سلسلة المعرفة».