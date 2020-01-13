شراكة بين بنك أبوظبي الأول ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي

المصدر: دبي - البيان

وقع بنك أبوظبي الأول، اتفاقية شراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسيتمكن بنك أبوظبي الأول، بموجب هذه الاتفاقية من فتح وإدارة حسابات الخاصة بالعقارات ذات الملكية المشتركة في دبي.

وقع الاتفاقية المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، ومانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الأول، بمقر دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وتأتي الاتفاقية في إطار تطبيق متطلبات القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، الذي صدر لتنفيذ أحكام جديدة بهدف ضمان وحماية حقوق المستثمرين والمالكين، وذلك من خلال توفير آلية تحصيل شفافة ومنظمة لرسوم الخدمات، وضمان إنفاقها على الصيانة والتطوير بالشكل الأمثل.

وقال المهندس مروان بن غليطة: يواصل نظام حساب العقارات المشتركة التنظيمي استقطاب المزيد من الشركاء الداعمين، وفي طليعتهم كبرى البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الدولة، مثل اتفاقيتنا الأخيرة مع بنك أبوظبي الأول.

إن هذه العلاقات تساعدنا في تقديم خدماتنا بسهولة ويسر، وتوفير المزيد من خيارات التعاملات المصرفية والثقة في القطاع العقاري للمطورين وخدمات ملاك الوحدات العقارية والمستثمرين ومزودي الخدمات في العقارات المشتركة على حد سواء.